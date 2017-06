"On avait besoin de ce match après dix jours sans jouer, de retrouver nos supporteurs. Ca faisait tellement longtemps pour moi (plus de 500 jours, ndlr). J'ai adoré la communion avec le public. Ils en avaient besoin et nous aussi", a raconté Kompany, qui avait retrouvé le brassard de capitaine suite à la blessure d'Eden Hazard.

"On a réalisé qu'après dix jours sans match, ce n'était pas évident. Il y avait l'envie, mais on a vu qu'il faut améliorer des petites choses. On avait besoin de ce match pour se relancer."

Kompany n'a pas ressenti de pression particulière par rapport à retour.

"J'avais déjà joué beaucoup de matches avec City. C'était juste un peu difficile car leur avant-centre était collé à moi, donc j'ai surtout fait mon travail de défenseur, ils ne m'ont pas laissé jouer le ballon. J'avais envie d'en faire plus, mais pour aujourd'hui c'est suffisant, j'avais besoin de me mettre en route pour vendredi. La République tchèque nous a pressés très haut mais nous avons trouvé les solutions pour déjouer leur tactique" C'était bien d'être au milieu des défenseurs de Tottenham (Alderweireld et Vertonghen). C'est stable et ils ont beaucoup d'expérience."