A.Fr. Le Fonds des Nations Unies pour l’enfance a nommé ce mardi la championne olympique belge d’heptathlon Ambassadrice bénévole de son organisation. Elle rejoint ainsi officiellement dans cette fonction les artistes et personnalités des médias Axelle Red, Helmut Lotti, Tatiana Silva et Tom Waes, mais aussi l’ancienne championne de tennis Justine Henin. "Je souhaite être un exemple pour les enfants et les jeunes et espère pouvoir œuvrer à un monde où l’enseignement pour chaque enfant devienne une priorité", a indiqué Nafissatou Thiam, jeune athlète de 22 ans, de mère belge et père sénégalais.