De Gendt et Domont se sont extraits à 23 kilomètres de l'arrivée d'un groupe de sept coureurs (avec Fernandez, Herklotz, Madrozo, A. Nibali et Sicard), formé en début d'étape. Dans la troisième et dernière ascension de la côte de Rochetaillée sur le circuit final, Thomas De Gendt a lâché Domont, distancé à 1500 mètres du sommet.

Le coureur flamand âgé de 30 ans est un habitué des succès obtenus au bout d'une échappée. Il est spécialiste du contre-la-montre individuel et un grimpeur. Il compte notamment à son palmarès une étape du Tour de France (2016) et une autre du Giro (2013), dont il a terminé troisième du classement général.

Lundi, la deuxième étape reliera Saint-Chamond (Loire) à Arlanc (Puy-de-Dôme), au sud d'Ambert, sur un parcours vallonné de 171 kilomètres.