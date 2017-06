Elise Mertens (WTA-60) n’est pas parvenue à se hisser en 8èmes de finale aux Internationaux de France à Roland Garros.

Au 3ème tour, la jeune Limbourgeoise de 21 ans n’a pas fait le poids face à l’Américaine Venus Williams (WTA 11).

Le match qui a duré 1 heure et 2 minutes s’est terminé sur le score de 6-3 et 6-1. Pour Elise Mertens c’était sa première participation à Roland Garros et sa deuxième à un tournoi du Grand Chelem. L’an dernier elle avait été éliminée au premier tour de l’US Open.

A bientôt 37 ans, c'est la dixième fois que l'aînée des sœurs Williams accède aux huitièmes de finale de Roland-Garros.

Avec l’élimination d’Elise Mertens, il n’ y a plus de Belges en simple à Roland Garros.