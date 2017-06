La Belge Alison Van Uytvanck (WTA 113) avait déjà quitté Roland Garros jeudi, après une défaite au deuxième tour contre Agnieszka Radwanska (WTA 10). Sur le court Suzanne Lenglen, où elle avait disputé son quart de finale contre la Suissesse Timea Bacsinszky (WTA 31) en 2015, la Grimbergoise âgée de 23 ans n'a pas été réussi à forger l'exploit, finissant par s'incliner 6-7 (3/7), 6-2 et 6-3 face à la Polonaise.

"Je suis très bien rentrée dans la partie et j'y ai cru après le gain du premier set", expliquait Van Uytvanck (photo) après la rencontre. "Malheureusement, Radwanska s'est ensuite mise à mieux jouer. Je me doutais bien qu'elle n'allait pas lâcher. Elle n'est pas Top 10 pour rien et elle ne m'a pas fait de cadeau. Pour ma part, j'ai moins bien servi et je ne sentais pas mes amorties. C'est dommage, mais il y a tout de même beaucoup de positif à retirer. C'était un bon tournoi".