Champion avec Bruges en 2016, vainqueur de la Coupe une année plus tôt et victorieux de la Super Coupe en 2016, c'est le palmarès de Michel Preud'homme avec les Brugeois, lui qui est aussi le lauréat des deux dernières éditions de l'Entraîneur Pro de l'année.

"Michel fait partie des plus grands entraineurs que le Club ait connu", renchérissait Bart Verhaeghe, le président brugeois. "Sur moins de 4 années de temps, il a remporté trois prix et a atteint les quarts de finale de l'Europa League. Il a été choisi deux fois comme Entraineur de l'Année, et a permis à son équipe de remporter plusieurs prix individuels comme le Soulier d'Or et le Footballeur Pro de l'Année. Michel Preud'homme était la bonne personne au bon endroit pour permettre au Club de revenir au premier plan du football belge et nous voulons le remercier chaleureusement pour cela. Michel sera pour toujours dans les cœurs de la famille Blauw en Zwart."

Son assistant, Philippe Clément, 43 ans, a également annoncé son départ du Club Bruges. Il travaillait dans la maison brugeoise depuis 2011 après sa carrière de joueur. Il était d'abord entraîneur des Espoirs avant d'être assistant. Lui non plus n'a rien dévoilé sur ces projets d'avenir se disant "prêt à passer comme entraîneur principal".

Par ailleurs, le Club Bruges a confirmé que Timmy Simons, 40 ans, poursuivait sa carrière de joueur une saison de plus. "J'ai toujours dit que je souhaitais continuer à jouer tant que je me sens bien. Le Président m'a dit que j'étais le seul à pouvoir décider si je restais un joueur du Club" a expliqué le Diable Rouge au Club depuis 2013 pour son retour après un premier passage entre 2000 et 2005. "Je me sens encore trop en forme que pour arrêter, et donc je continue une année supplémentaire, peut-être dans un autre rôle. Je ne porterai plus le brassard de capitaine et je vais surtout jouer mon rôle de mentor dans le vestiaire pour les plus jeunes joueurs".