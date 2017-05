Lovre Kalinic était-il déjà en vacances? Le gardien de Gand s'est présenté sur la pelouse avec une tenue de la même couleur que celle de ses équipiers. Réapparu vêtu de blanc, le Croate a rapidement été la cible des Brugeois, qui ont forcé deux corners.

Kenny Saief et Danijel Milicevic ont relancé les Gantois mais cela s'est limité à une énorme possession de ballon au premier quart d'heure (près de 70%). Par contre, les Zwart & Blauw ont été plus pragmatiques et Kalinic n'a rien pu faire sur une reprise au premier poteau de Wesley(24e, 1-0).

S'ils n'ont pas mis en danger la tranquillité d'Ethan Horvath avant le repos, les Buffalos l'ont fait à la reprise. Samuel Kalou (48e), Milicevic (49e, 50e) et Renato Neto (56e) étaient furieux mais pas efficaces. Vanaken les a punis (57e, 2-0).

Les Buffalos avaient encore des réserves mais ils ont dû se contenter d'un but de Saief (69e, 2-1).