Un retour en grâce qui ne sera que quelque peu perturbé par l'élimination en huitièmes de finale de la Coupe de Belgique aux dépens de Charleroi. Emmené par un Teordoczyk déchaîné devant le but et renforcé par les arrivées de Trebel et Thelin, Anderlecht profitait des défaillances de ses adversaires pour terminer la phase classique de Pro League en première position.



Cynique et solide lors des quatre premières journées des play-offs, Anderlecht totalisait dix points sur douze et creusait l'écart sur tous ses opposants et surtout sur un FC Bruges dépaysé. Tenu en échec par Charleroi et battu par Gand, le matricule 35 marquait un coup d'arrêt et relançait le suspense avant d'assurer son 34e titre lors de sa visite au Sporting carolo.



Grâce à ce premier titre en trois ans, Anderlecht décroche aussi le jackpot lié à la participation à la Ligue des Champions qui a une nouvelle fois augmenté cette année. Une rentrée d'argent importante qui assure l'avenir financier et sportif du club qui devra se battre cet été pour retenir ses meilleurs joueurs. Les départs de Youri Tielmans (photo), Leander Dendoncker et Teodorczyk semblent inévitables. Ceux de Kara Mbodj, Andy Najar et Frank Acheampong le sont moins.