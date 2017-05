Auteur: E.S. avec Belga

E.S. avec Belga Dernier match de la 8e journée des play-offs 1, le duel au sommet entre Bruges et Anderlecht s'est soldé par un partage (1-1). Les deux buts ont été inscrits sur coup-franc par Sofiane Hanni (8e, 0-1) et Ruud Vormer (36e, 1-1). Au classement, les deux équipes restent sur leurs positions: les Mauves (46 points) comptent quatre unités d'avance sur les Blauw & Zwart. Suivent Gand (3e, 38 points), Charleroi (4e, 34), Ostende (5e, 34) et Zulte Waregem (6e, 32).