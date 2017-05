L'Union est cinquième avec dix points, le Waasland-Beveren (12 points) et le Lierse étant passés devant à la suite de leur duel, qui s’est terminé par un avantage 3-2 pour Waasland-Beveren. Les buts pour le Lierse ont été inscrits par Gano (own goal) et De Belder, tandis que Camacho, Cools et Langii marquaient pour le Waasland-Beveren.

La rencontre entre le Standard de Liège et Malines (photo) s’étaient soldée, vendredi soir, par une victoire 2 à 0 pour les Liégeois. Luchkevych et Andrade inscrivaient les deux buts, respectivement à la demi-heure et à l’heure de jeu.

Au classement, Malines est deuxième avec 13 points, tandis que le Standard est dernier, avec 8 points.