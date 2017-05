Le Racing Genk s'est imposé contre Eupen (2-1), dimanche, et est désormais assuré de remporter le groupe B et donc de disputer la finale des play-offs II. Invaincu depuis le début de ces play-offs, Genk a continué son excellent parcours face à Eupen, pourtant seule équipe qui a pris un point aux Limbourgeois dans ce groupe B.



La rencontre était déjà jouée à la demi-heure quand l'attaquant tanzanien Mbwana Samatta a doublé l'avance des siens (2-0). Dix minutes plus tôt, le Finlandais Jere Uronen (photo) avait ouvert le score (1-0) pour le Racing Genk. Alors que les Limbourgeois semblaient filer vers une fin de rencontre tranquille, le dernier quart d'heure a été quelque peu plus compliqué pour le KRC.

En deux minutes, les Limbourgeois ont vu l'équipe de Jordi Condom réduire l’écart grâce à Henry Onyekuru (2-1, 76e) et Jere Uronen se faire exclure pour une deuxième carte jaune (78e minute).



Au classement, Genk compte désormais 19 points, soit 9 de plus que Lokeren qui est deuxième, et est assuré de remporter le groupe B. Genk jouera donc la finale des play-offs II contre le vainqueur du groupe A. Eupen est cinquième, avec 7 points.