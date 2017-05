Le président du Cercle de Bruges Frans Schotte a symboliquement remis les clés du club à Vadim Vasilyev, le CEO de l'AS Monaco, son nouveau propriétaire, samedi matin. Ce dernier s'est fendu d'un discours où il a avoué l'ambition des monégasques de ramener au plus vite le Cercle parmi l'élite du football belge qu'il n'aurait jamais dû quitter.

Monaco est à présent majoritaire en parts. Vasilyev devient administrateur-délégué du club dont Frans Schotte reste le président. "Ces dernières années", a-t-il expliqué, "on a souffert d'un manque flagrant de stabilité aux plans sportif et financier. L'organisation aussi, laissait à désirer. "Notre mérite est d'avoir pris conscience du problème et surtout de l'avoir solutionné grâce à cette association avec un grand club européen. C'est un tournant historique dont je tiens à remercier tous les acteurs. Mais rien ne change pour ce qui concerne les valeurs et la philosophie du Cercle de Bruges. L'ASBL survit d'ailleurs à ce mariage et est toujours dirigée par Piet D'Hooghe et Filips Dhondt..."

"On aurait pu s'associer à des clubs de beaucoup d'autres championnats", a de son côté souligné Vadim Vasilyev. "Mais on a choisi le belge pour son niveau élevé et la qualité de ses centres de formation. Le Cercle, son matricule 12 et ses couleurs (vert et noir, ndlr) font partie du patrimoine sportif de la Belgique dont Bruges est la plus belle ville. Ce club doit retourner au plus vite en première division où il a milité pendant 78 saisons".

Concrètement l'AS Monaco, leader du championnat de France avec trois points d'avance sur le Paris Saint-Germain qui a joué un match de plus, et demi-finaliste de la Ligue des Champions (battue 0-2 par la Juventus au match aller) compte faire grandir ses meilleures jeunes pousses en Proximus League, mais aussi participer activement à la direction sportive du Cercle de Bruges et en particulier de son équipe première.

La Pro League était représentée à cette cérémonie par Pierre François qui au nom de celle-ci s'est déclaré très fier de pouvoir accueillir un club aussi prestigieux que l'AS Monaco dans son giron.

Enfin pour l'anecdote on signalera que la distance entre le Beffroi de Bruges et le Rocher monégaque est de 1.255 kilomètres...