Auteur: E.S. avec Belga

E.S. avec Belga Le Club Bruges a battu Zulte Waregem 2-1, lundi en début de soirée en conclusion de la 6e journée des Play-offs I de la Jupiler Pro League de football. Ce succès, le 2e consécutif dans ces play-offs, acquis grâce à des buts de Vanaken (21e) et Rotariu (40e) qui ont répondu au but d'ouverture de Derijck (6e), permet aux champions en titre de reprendre la 2e place au classement. Il se retrouve à 4 points d'Anderlecht (38 contre 42) et avec un point de plus que La Gantoise (37) à 4 journées de la fin du championnat. Zulte Waregem n'a toujours pas gagné dans ce tour final. Il reste 6e avec 29 points.