A.Fr. (avec Belga) En clôture de la 4e journée des play-offs du championnat belge de football, Anderlecht a battu le Club Brugeois 2-0, dimanche soir au Stade Constant Vanden Stock, et augmente ainsi son avance en tête du classement sur La Gantoise et les Brugeois. Huit et neuf points les séparent maintenant. En play-offs II, dans le Groupe B, le Racing Genk a écrasé Mouscron par 6 à 0.