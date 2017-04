A.Fr. (avec Belga) La Belgique retrouve le Groupe mondial I de la Fed Cup de tennis après s’être imposée 2-3 face à la Russie en barrages pour la montée, dimanche soir à Moscou. Elise Mertens et An-Sophie Mestach ont apporté le point de la victoire à la Belgique en battant Daria Kasatkina et Elena Vesnina 6-1, 6-4, 7-6 (7/2) en une heure et 24 minutes dans le double. C’était le cinquième et dernier match disputé sur la terre battue indoor de la Small Sports Arena "Luzhniki" de Moscou.