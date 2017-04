Le Liégeois de 26 ans (photo), qui est quatrième à la Race (classement qui prend en compte les résultats de l'année) a atteint les demi-finales pour la première fois de sa carrière au Masters 1000 de Monte Carlo, après avoir battu Novak Djokovic en quarts de finale. Il a ensuite été sorti en demi-finales par l'Espagnol Rafael Nadal (photo), qui a remporté le tournoi pour la 10e fois dimanche.

Devenu le joueur le plus titré sur terre battue avec 50 titres sur l'ocre, Nadal se hisse dans le top 5, en passant de la 7e à la 5e position. Devant lui, le quatuor de tête reste inchangé: le Britannique Andy Murray devance le Serbe Novak Djokovic et le Suisses Stan Wawrinka et Roger Federer.