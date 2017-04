Belga

A.Fr. La métropole anversoise était toute entière dédiée à la course à pied ce dimanche, avec un marathon de 42 km en matinée et les 10 Miles (16 kilomètres) dans l’après-midi (photo archives). Le premier a fait suer 2.400 participants, dont le bourgmestre anversois Bart De Wever (N-VA), tandis que le second a attiré 40.000 coureurs, dont les ministres Kris Peeters (CD&V) et Ben Weyts (N-VA). L’Ougandais David Cherop remportait le marathon.