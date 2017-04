Huit coureurs ont échappé à la vigilance du peloton dès le 10e kilomètre et ont très vite creusé un écart, qui a culminé à plus de 13 minutes. Cette échappée matinale était composée de Tiago Machado (Katusha), Anthony Perez, Stéphane Rossetto (Cofidis), Mekseb Debesay (Dimension Data), Bart De Clercq (Lotto-Soudal), Nick Van der Lijke (Roompot), Fabien Grellier (Direct Energie) et Aaron Gate (Aqua Blue). Le Belge Olivier Pardini (WB-Veranclassic-Aqua Protect) allait tenter, pendant plus de 60 kilomètres, de rejoindre le groupe des échappés, sur lequel il est revenu à 20 secondes avant de lâcher pris et d'être repris par le peloton.

Les équipes Quick-Step Floors et Movistar ont pris les commandes du peloton à quelque 60 kilomètres de l'arrivée alors que l'écart avec les échappés était encore de 7 minutes. Le peloton est résolument passé à la vitesse supérieure dans l'ascension de La Redoute, la plus grosse difficulté du parcours, à 45 kilomètres de l'arrivée, où les premières grosses cassures se sont produites.