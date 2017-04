Dans le Groupe B, Eupen a partagé samedi soir à Courtrai (3-3). Les Germanophones ont inscrit les deux premiers buts, à la 9e et la 13e minute, par l’entremise d’Ocansey et d’Onyekuru. De Smet a marqué pour Courtrai sur penalty à la 17e minute. Il a ensuite fallu attendre la 74e minute de jeu pour que Garcia place le 3e but pour Eupen.

In extremis, en 90e et 94e minute, Courtrai semble s’être inspiré de Charleroi (PO 1) pour marquer encore deux buts et égaliser avec son adversaire.

Lokeren a battu Roulers à domicile, par 2-1. Maric (photo) a ouvert le score à la 23e minute et De Sutter a inscrit le 2e but pour Lokeren un quart d’heure plus tard. Brouwers sauvait l’honneur de Roulers à la 74e minute de jeu, avec un but.

Au classement du Groupe B, le Racing Genk - qui reçoit Mouscron dimanche soir - est leader avec 9 points devant Eupen (6), Courtrai et Lokeren (5), l’Excel Mouscron (3) et Roulers (1).