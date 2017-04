Un seul but a finalement été marqué au cours de cette rencontre, lundi soir, par le Japonais Yuya Kubo à la 23e minute de jeu (photo ci-dessous), portant le score à 0-1 à la faveur des Gantois.



La Gantoise a vainement réclamé un penalty à la 7e minute lorsqu'un corner amena un duel aérien entre Stefan Mitrovic et Dorian Dessoleil qui toucha le ballon de la main sans être sanctionné par l’arbitre Nicolas Laforge. La défense locale manquait en tout cas de rigueur. Kalifa Coulibaly en profita pour chiper le ballon à Martos, puis Clinton Mata laissa échapper Kubo qui s'infiltra sur la gauche et trompa Nicolas Penneteau d'un tir manquant pourtant de puissance (0-1, 23e minute).



Les Buffalos méritaient cependant cette avance au marquoir, qu'ils conservèrent sans trop de difficultés jusqu'au repos. Charleroi réagit à la reprise en introduisant le Français Clément Tainmont, nettement plus offensif que son compatriote Steeven Willems. Côté gantois, Brecht Dejaegere doublait Anderson Esiti (photo), averti depuis la 16e minute pour une faute sur Damien Marcq.