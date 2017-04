Auteur: E.S. avec Belga

E.S. avec Belga En dépit de la qualification déjà assurée de Zulte Waregem pour la phase des poules de l'Europa League de football, l'équipe flandrienne avait le même objectif que son adversaire, le Club Bruges, lundi après-midi au Stade Arc-en-ciel. Avec à peine 1 point sur six après deux journées de play-off I, il était en effet temps de décoller pour l'une et l'autre des formations en présence. Et davantage encore pour le champion sortant, dont la reconduction du titre est sérieusement menacée par le leader Anderlecht, le grand bénéficiaire d'un éventuel faux-pas brugeois, également espéré par La Gantoise, avant son déplacement à Charleroi (18h00).