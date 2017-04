Gilbert a remporté dimanche l'Amstel Gold Race. Avant de battre Michal Kwiatkowski au sprint, il avait été victime d'une chute en cours de route. Après la cérémonie protocolaire, Gilbert s'est rendu à l'hôpital avec le médecin de la formation Quick-Step Floors. Une légère déchirure au rein a été diagnostiquée. Ce qui nécessite une semaine de repos complet. Gilbert doit donc faire l'impasse sur la Flèche Wallonne (mercredi) et Liège-Bastogne-Liège (dimanche), deux courses qu'il a remportées en 2011.

"Quand je suis tombé, j'ai ressenti de la douleur, mais une fois remonté sur le vélo, les choses allaient de mieux en mieux et la douleur a disparu", a expliqué Gilbert. "Malheureusement, après la course, la douleur est revenue dans le bas du dos. Alors, avec le médecin de l'équipe, j'ai décidé d'aller à l'hôpital pour un contrôle. Heureusement, ce n'est rien de grave et si tout se passe bien, dans une semaine je recommencerai à m'entraîner", a déclaré le champion de Belgique, 34 ans.

Troisième coureur dans l'histoire à s'adjuger la même année le Tour des Flandres et l'Amstel Gold Race, Gilbert a connu un printemps rempli de succès. "C'est l'une des meilleures années de ma carrière. Quand je regarde ce que j'ai accompli, je suis heureux. Être compétitif tant sur les pavés que sur les classiques ardennaises et aider l'équipe à être la meilleure du monde me procure beaucoup de satisfaction. C'est triste de ne pas pouvoir participer aux prochaines courses de la semaine, car je suis en grande condition, mais notre équipe est forte et je suis confiant que d'autres bons résultats suivront."

Gilbert restera en observation à l'hôpital durant les prochaines 24 heures avant de recevoir le feu vert des médecins pour rentrer chez lui.