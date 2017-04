L'échappée décisive, partie à 39 km de l'arrivée, était formée de Philippe Gilbert (Quick-Step Floors), Michal Kwiatkowski (Sky), Sergio Henao (Sky), Michael Albasini (Orica-Scott), Nathan Haas (Dimension Data), Ion Izagirre (Bahrain-Merida) et Jose Rojas (Movistar).

Gilbert et Kwiatkowski sont sortis de ce petit groupe au sommet du Bemelerberg, la dernière bosse du jour, à un peu plus de 5 km de l'arrivée.

Au sprint, Gilbert a devancé Kwiatkowski dans les derniers mètres. Le Suisse Michael Albasini est troisième, à dix secondes.

Gilbert avait déjà remporté l'Amstel Gold Race en 2010, 2011 et 2014. Gilbert s'est rapproché du Néerlandais Jan Raas qui détient le record des victoires dans l'unique classique courue aux Pays-Bas avec cinq succès entre 1977 et 1982. Seuls trois coureurs ont aussi remporté la même année le Tour des Flandres et l'Amstel, il s'agit d'Eddy Merckx (1975), de Jan Raas (1979 et de Philippe Gilbert (2017).

Agé de 34 ans, Philippe Gilbert a aussi remporté cette année les Trois Jours de la Panne-Coxyde, le Tour des Flandres, il a terminé 13ème du Circuit Het Nieuwsblad, 13ème de Paris-Nice, 2ème de A Travers la Flandre et 2ème du GP de l'E3 d'Harelbeke.