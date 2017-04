Kanny De Ketele et Moreno De Pauw ont récolté 32 points au terme des vingt sprints de l'Américaine. Treize de moins que Morgan Kneisky et Benjamin Thomas qui ont devancé Meyer et Scotson de 4 points.

La Grande-Bretagne (Mark Cavendish - Bradley Wiggins) était tenante du titre et la France vice-championne avec le même duo qu'à Hong Kong l'an dernier à Londres. Kenny De Ketele et Moreno De Pauw étaient 7e.

De Ketele avait enlevé le titre avec Gijs Van Hoecke en 2012.

Kneisky est lui champion du monde pour la 3e fois de sa carrière avec 3 partenaires différents (Vivien Brisse en 2013, Bryan Coquard en 2015). Il a été médaillé à tous les mondiaux auxquels il a participé depuis 2009.

La délégation belge avait déjà fêté Nicky Degrendele, médaille de bronze du keirin, plus tôt dans la journée.

Samedi Jolien D'hoore et Lotte Kopecky, les premières championnes d'Europe de la spécialité l'an passé, avaient dominé la première course à l'américaine féminine de l'histoire des Mondiaux de cyclisme sur piste.

D'hoore avait déjà récolté le bronze du scratch mercredi.

Kenny De Ketele avait lui accédé à la 2e marche du podium de la course aux points vendredi.

Enfin Lotte Kopecky a fini 4e de la course aux points dames dimanche.