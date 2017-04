C’est la quatrième médaille belge de la semaine à Hong Kong après la médaille d’or pour Jolien D'hoore et Lotte Kopecky lors de la course par équipe, la médaille de bronze pour D’hoore, troisième du scrach, de son côté Kenny De Ketele avait empoché l'argent de la course aux points.

Les courses de keirin sont généralement longues de 2 km et confrontent de 5 à 7 coureurs. La course est lancée par un meneur ou « lièvre ». Les positions au départ sont tirées au sort. Nicky Degrendele occupait la première place derrière le lièvre mais s’est écartée pour se repositionner en 3ème position. A 20 ans Nicky Degrendele semble un bel espoir du cyclisme belge.