Dominateur de l'épreuve, Meyer termine avec 76 points. De Ketele est sorti à deux tours de la fin pour remporter le dernier sprint, où les points sont doublés. Ce qui lui permet de terminer avec 40 points, autant que le Polonais Wojciech Pszczolarski, médaillé de bronze.

De Ketele, 31 ans, avait déjà décroché le bronze de la course aux points aux Mondiaux de Melbourne en 2012 et à Londres en 2016. Il avait aussi été champion du monde de l'américaine avec Gijs Van Hoecke, également à Melbourne en 2012.

Mercredi, Jolien D'hoore avait pris le bronze du scratch.

La course aux points s'est déroulée sur 40 kilomètres, pour un total de 160 tours. Tous les 10 tours, un sprint avait lieu. Le Français Morgan Kneisky a empoché les 5 premiers points mis en jeu. De Ketele se trouvait à l'arrière durant les phases initiales. Il est vite apparu que Cameron Meyer était en forme, tout comme le Polonais Pszczolarski. De Ketele a accéléré après 40 tours, mais n'a pas su prendre beaucoup d'avance sur un peloton au sein duquel le tempo était élevé.

A la mi-course, Meyer était en tête. A 70 tours de la fin, De Ketele, Meyer, Larsen et Pszczolarski ont pris un tour d'avance. De Ketele a même remporté le sprint, ce qui lui permettait de s'installer provisoirement à la troisième place. Le Danois Larsen a cependant pris deux fois deux points, le faisant reculer à la quatrième place.

De Ketele a attaqué à deux tours de la fin. Il a laissé le peloton derrière lui et remporté le dernier sprint, passant de 30 à 40 points au total. Pszczolarski en comptabilisait tout autant, mais la victoire du sprint final vaut au Belge de terminer devant le Polonais.

Meyer succède au palmarès au Britannique Jonathan Dibben, absent cette année. Meyer décroche son quatrième titre mondial de la course aux points, après ceux de 2012, 2010 et 2009. Plus tôt dans la semaine, il avait remporté la poursuite par équipes avec l'Australie.

Dimanche, De Ketele aura une nouvelle chance de médaille. Avec son équipier Moreno De Pauw, il disputera la course par équipes où le duo belge figure parmi les favoris.