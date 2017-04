"C'était compliqué pour nous en première mi-temps, Manchester United était vraiment fort, très impressionnant", a avoué l'entraîneur suisse d'Anderlecht René Weiler. "Nous avons mieux joué en deuxième mi-temps, plus haut. Je salue le courage de toute l'équipe qui a tout donné jusqu'au bout. Nous avons continué à pousser car nous savions que nous pouvions égaliser. Ce but nous donne une motivation supplémentaire".

Avec ce score de 1-1, le match retour, jeudi prochain à Manchester, laisse davantage d'espoirs aux Mauves, même si le résultat est toujours plus favorable aux troupes de José Mourinho. "Nous y croyons tout le temps, notre objectif est toujours d'avoir de bons résultats. Ça reste ouvert pour la qualification. Nous allons d'abord préparer le match de dimanche contre Ostende, puis nous allons nous tourner vers Manchester", dit René Weiler.

Le coach anderlechtois a fait tourner son effectif, laissant des joueurs comme Hanni ou Chipciu sur le banc. "Cela ne pose pas de problème, ils ont un bon caractère. Il faut accepter des choix comme ça. Toute l'équipe a bien joué, nous avons bien travaillé en défense. Si José Mourinho est fâché sur ses attaquants, c'est peut-être aussi parce que notre défense a bien manœuvré".

Tenir Manchester United en échec fait-il du Sporting, leader du championnat, un favori pour le titre? "Il ne faut pas comparer les matches, la situation est différente", dit Weiler. "Ce sera difficile de rafler le titre, mais quand on fait 1-1 contre Manchester United, on montre quand même qu'on a les qualités pour cela".

"Faire un match nul à l'extérieur, c'est un résultat positif, qui nous donne un avantage avant le match retour, mais je pense que ce résultat aurait pu être bien meilleur", a déclaré de son côté l'entraîneur de Manchester United José Mourinho après la rencontre.

"Nous ne pouvons en vouloir qu'à nous-mêmes. Nous aurions pu avoir un match plus facile et même assurer la qualification".

Le Portugais pointe du doigt ses attaquants. "La défense a bien travaillé, toute l'équipe a bien défendu, mais nous n'avons pas pris les bonnes décisions en attaque. Si j'étais un défenseur de Manchester United, je serais fâché sur mes attaquants", dit 'The Special One'.