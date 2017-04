Auteur: AT (avec Belga)

AT (avec Belga) Greg Van Avermaet (BMC) a remporté la 115e édition de Paris-Roubaix, dimanche. Le champion olympique s'est montré le plus rapide d'un groupe de cinq au terme des 257 km de course entre Compiègne et le Vélodrome de Roubaix. Il a devancé le Tchèque Zdenek Stybar (Quick-Step Floors) et le Néerlandais Sebastian Langeveld (Cannondale-Drapac). Deux autres Belges sont dans le top-dix: Jasper Stuyven (quatrième) et Edward Theuns (huitième).