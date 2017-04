C’était la folie au Spiroudôme de Charleroi après la victoire de David Goffin. Le Liégeois, 14e mondial, a battu Paolo Lorenzi, 38e au classement, en trois sets (6-3, 6-3, 6-2 en 1h52 de match). Les Belges mènent ainsi 3 victoires à 1, ce qui leur permet d’avoir une place dans le dernier carré de l'épreuve.

Vendredi, Steve Darcis (ATP 53) - contre Paolo Lorenzi (ATP 38) 6-7 (3/7), 6-1, 6-1, 7-6 (7/4) - et David Goffin (ATP 14) - face à Andreas Seppi (ATP 76) 6-4, 6-3, 6-3 - avaient offert les deux premiers points à la Belgique.

Samedi, l'Italie avait réduit l'écart, retardant l'échéance avec sa victoire dans le double. Joris De Loore et Ruben Bemelmans s'étaient en effet inclinés en cinq sets devant Andreas Seppi et Simone Bolelli 4-6, 6-3, 6-4, 3-6 et 7-6 (8/6). Les Belges ont laissé échapper une balle de match dans le jeu décisif à 5/6.

La Belgique jouera contre l'Australie, à domicile, en demi-finales du 15 au 17 septembre prochain. Les Australiens ont écarté les Etats-Unis (3-2) de leur route en quarts de finale à Brisbane.

'est la deuxième fois en trois ans que les hommes de Johan Van Herck se hissent en demi-finale. Il y a deux ans, la Belgique avait été battue en finale à Gand par la Grande-Bretagne d'Andy Murray.