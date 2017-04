La première occasion est à mettre à l'actif de Charleroi. Sur un coup-franc de Remacle, Bedia, en excellente position, n’est cependant pas parvenu à contrôler et à conclure (10e). Les Brugeois se montraient menaçants via Simons, dont le tir des 16 mètres échouait non loin du but de Penneteau.

La rencontre était très fermée en première période. Les attaquants des deux équipes avaient du mal à trouver de l'espace pour se créer des occasions. Et lorsqu'il en trouvait enfin, Pollet était contré par un excellent retour de Poulain (20e). A la 33e minute, Penneteau a brillamment détourné un coup-franc de Van Rhijn.

Bruges a pris les commandes en début de deuxième période. Un ballon perdu par la défense de Charleroi est parvenu à Wesley. L'attaquant s’est retourné et a décoché une frappe instantanée qui a surpris Penneteau (47e).

Charleroi a aussitôt réagi, Butelle a du se détendre pour repousser un tir de Pollet (55e). Les hommes de Felice Mazzu ont égalisé à un quart d'heure du terme. Bedia a transformé un penalty accordé pour une main de Van Rhijn (1-1, 75e).

Malgré le forcing final des Brugeois et une dernière double occasion pour Charleroi, par Tainmont et Benavente (90e+3), le score n’a plus évolué.

En tenant compte de la fin de la saison régulière, le Club de Bruges reste sur deux partages et deux défaites lors de ses quatre dernières rencontres.

Bruges, 31 points, occupe la deuxième position, à trois longueurs d'Anderlecht. Les Bruxellois reçoivent La Gantoise, troisième (28 points), dimanche, dans le match au sommet de cette deuxième journée. Charleroi, 27 points, partage la cinquième place avec Ostende.