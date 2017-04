Au total, 1.929 VRAD touchant 122 nationalités et 85 sports ont été répertoriées. 280 résultent de renseignements fournis par les sportifs eux-mêmes ou bien des membres du personnel d'encadrement sportif, et non de contrôles inopinés.



Ce chiffre en nette hausse par rapport à 2014 pousse l'AMA à "renforcer ses capacités en matière d'enquêtes et de collecte de renseignements", indique Craig Reedie (photo, centre), le président de l'Agence. "Les contrôles restent bien sûr essentiels à la détection du dopage, mais les événements récents ont montré que les enquêtes jouent un rôle de plus en plus important dans la protection des droits des sportifs propres dans le monde entier", a-t-il ajouté.