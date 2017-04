L'Américaine Coryn Rivera (Sunweb) a remporté ce dimanche la 14e édition du Tour des Flandres féminin (WorldTour) disputée sur 153,3 km à Audenarde. Elle s'est imposée au sprint devant l'Australienne Gracie Elvin et les Néerlandaises Chantal Blaak et Annemiek Van Vleuten. Première Belge, Lotte Kopecky complète le top 5.



Coryn Rivera (photo), 24 ans, succède à la Britannique Elizabeth Armitstead au palmarès de la course dames du Ronde. Elle a signé la 6e victoire de sa carrière, la 2e cette année après son succès au Trophée Alfredo Binda, il y a deux semaines. Elle s'était classée 3e de Gand-Wevelgem la semaine passée.



La dernière victoire belge au Tour des Flandres dames date de 2010, avec la victoire de Grace Verbeke.



La course juniors a vu la victoire du Néerlandais Maaikel Zijlaard, qui l'a emporté après 127 km devant l'Italien Michele Gazzoli et Davide Bomboi, 3e et premier Belge.