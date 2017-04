Le duel Van Avermaet - Sagan devrait être arbitré par les QuickStep Floors Philippe Gilbert et Tom Boonen. Le Remoucastrien, qui retrouve le Tour des Flandres pour la première fois depuis 2011, s'était classé 3e en 2009 et 2010 et vient de remporter les Trois Jours de La Panne-Coxyde.



S'il s'imposait à Audenarde, Tom Boonen (photos), qui mettra un terme à sa carrière dimanche prochain après Paris-Roubaix, détiendrait seul le record de victoires avec quatre succès. Il avait déjà remporté le Ronde van Vlaanderen en 2005, 2006 et 2012.