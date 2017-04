A.Fr. (avec Belga) En ouverture de la première journée des Play-offs 1, le Sporting d’Anderlecht s’est imposé 1-2 à Zulte Waregem, vendredi soir au stade Arc-en-ciel. Les Mauves ont eu besoin du but salvateur de Youri Tielemans (photo) pour arracher cette première victoire de la seconde phase du championnat belge de football. Chipclu avait inscrit le premier but bruxellois et Dalsgaard l’a égalisé pour Zulte Waregem.