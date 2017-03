Auteur: E.S. avec Belga

E.S. avec Belga La Belgique a été accrochée par la Russie 3-3 (repos 1-3), mardi lors d'une rencontre amicale disputée au Stade olympique de Sotchi. Rapidement menés suite à un but précoce russe, les Diables avaient inversé la tendance grâce à Kevin Mirallas et Christian Benteke, auteur d'un doublé. Mais la Russie, concentrée jusqu'au bout, a égalisé via Aleksey Miranchuk et Aleksandr Bukharov (dans le temps additionnel).