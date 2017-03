Auteur: Eric Steffens

Eric Steffens Mission accomplie pour Vandoorne qui a terminé la course malgré les problèmes de sa McLaren. Stoffel Vandoorne est arrivé 13ème et bon dernier dimanche du Grand Prix d'Australie, à deux tours du vainqueur l'Allemand Sebastian Vettel (Ferrari). Notre compatriote qui fêtait ses 25 ans a terminé sa première course de la nouvelle saison de Formule 1.