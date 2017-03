En tout début de seconde mi-temps après 20 secondes de jeu et alors qu’on s’attendait à voir des Diables plus inspirés, trois approximations défensives belges ont permis à Kostas Mitroglou de se retrouver seul face à Thibaut Courtois. L'attaquant grec a ouvert le score d'un tir croisé (0-1, 46e).

La Belgique a ensuite entamé le siège de la surface grecque. Axel Witsel a d'abord tiré au but, sans parvenir à cadrer (55e). Dix minutes plus tard, la Grèce a été réduite à 10 après la 2e carte jaune de Tachtsidis. Dries Mertens s'est retrouvé en position favorable sur un second ballon mais sa frappe a été repoussée par Stéfanos Kapino (74e). Une nouvelle frappe de Witsel, pourtant seul à l'entrée du rectangle, est passée à côté du but (82e).

Alors qu'on se dirigeait tout droit vers une défaite, Romelu Lukaku, dos au but, a égalisé d'un magnifique enchaînement contrôle frappe (1-1, 89e). C'est déjà le 6e but lors de cette phase qualificative pour le Belge. L'attaquant d'Everton a encore hérité d'une magnifique occasion mais Kapino a réalisé une double parade salvatrice (90e+2). La Grèce a terminé à 9 après l'exclusion de Tzavellas suite à une altercation avec Lukaku (90e+5).