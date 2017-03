Auteur: E.S. avec Belga

E.S. avec Belga Steven Martens, ex-CEO de l'Union belge de football, deviendra, à partir du 1er mai, le nouveau directeur technique de la Fédération mondiale, la FIFA. C'est ce qu'ont annoncé samedi Het Laatste Nieuws et Sporza. Il travaillera aux côtés de Marco van Basten, en charge du développement technique et tactique du jeu. "Le directeur technique de la FIFA doit s'assurer que la politique des 211 pays est au point et que le football progresse dans le monde entier. Car ce qui est évident en Belgique ou en Europe ne l'est pas ailleurs dans le monde", a déclaré Martens à Sporza.