Auteur: E.S. avec Belga

E.S. avec Belga L'administration de la Région flamande en charge de la politique d'aménagement du territoire a remis un avis négatif pour la construction d'un nouveau stade national sur le site du parking C. Elle invoque le "problème non résolu" du chemin vicinal et juge insuffisantes les réponses aux remarques émises en matière de mobilité. Cet avis est contraignant pour la commune de Grimbergen qui doit se prononcer sur la délivrance du permis de construire.