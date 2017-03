"Il y avait une ambiance de coupe et les deux équipes voulaient vraiment gagner", a commenté l'entraîneur Dury. "Il y a tout de suite eu du feu dans le jeu et nous avons pu rapidement tirer. Après le 2-1, je devais faire quelque chose et j'ai placé Coopman et Gueye dans l'équipe, nous devions réagir".

"C'est un de mes plus beaux moments chez Zulte Waregem et pour le club aussi. Lorsque nous avons remporté la coupe en 2006, j'étais trop surpris pour en profiter, maintenant je peux le faire. Je suis incroyablement content. J'ai aussi 59 ans et n'aurais peut-être plus tellement l'occasion d'être au stade Roi Baudouin".

Le gardien de but Sammy Bossut refuse d'être considéré comme un héros après la séance de tirs au but. "Nous sommes tous des héros. Il y avait chez nous une vedette et c'était l'équipe", a-t-il déclaré.