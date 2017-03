Les journaux du groupe de presse Mediahuis ont rapporté vendredi que la police fédérale enquêtait sur le sauvetage inattendu de Mouscron grâce à deux victoires lors des deux dernières journées face au Standard (1-0) et à Courtrai (0-2). "Cette rencontre était tout à fait informelle", a précisé le club. Les dirigeants du club « ont juste pu répondre qu'ils ne disposaient d'aucun indice d'une possible fraude. Ils n'ont pu avec les membres de la cellule "Fraude et Football" que constater que les seules indications, les déclarations sont dans les seuls médias."



"Le KV Courtrai souligne qu'il se distancie de toute forme de fraude et va coopérer si des informations concrètes à cet égard sont disponibles", concluait le communiqué.

Le journaliste sportif Peter Vandenbempt (VRT) indiquait ce vendredi avoir reçu la confirmation que la justice a entamé son enquête encore avant le match de dimanche 12 mars. "Cela signifie qu’elle a pu constater des choses déjà avant le match, comme avoir mis des appels téléphoniques sur écoute ou avoir suivi certaines personnes".

D’après le journaliste de la VRT, "le dossier sur ce match est aussi déjà sur la table de l’UEFA. Le Belge Karl Dhont, chef de la cellule anti-corruption de l’Union européenne de football, se serait aussi déjà penché sur ce match".