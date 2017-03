A.Fr. (avec Belga) En huitièmes de finale retour de l’Europa League, le Racing Genk a fait match nul 1-1 contre La Gantoise, jeudi soir, et accède aux quarts de finale. Le club limbourgeois n’avait jamais disputé de 8e et certainement pas de quart de finale en compétition européenne. Le Sporting d’Anderlecht s’est imposé contre l’APOEL Nicosie par 1-0 et passe aussi en quarts de finale, pour la première fois depuis 1997. Les deux équipes connaissent déjà leurs adversaires, à la suite du tirage au sort effectué ce vendredi au siège de l’UEFA. Le Racing Genk devra affronter le Celta Vigo espagnol, tandis qu’Anderlecht devra se mesurer à Manchester United.