Vainqueur à domicile par 3 à 0 contre Waasland-Beveren, ce dimanche après-midi, le RSC Anderlecht termine champion de la saison régulière (pour la cinquième fois en 8 ans) avec 31 points. Le Club Brugeois (photo) est deuxième après un match nul 2 partout, à domicile, contre Saint-Trond.

Le Sporting a statistiquement le plus de chances de conserver la position de tête pour de bon au terme des dix journées du play-off I et, plus concrètement, a déjà en poche - et pour la première fois selon le nouveau règlement - son billet pour le troisième tour préliminaire de l'Europa League. Son objectif, comme pour le Club Brugeois, c'est cependant le titre du championnat belge et la Ligue des Champions.