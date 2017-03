La manche de Stavanger était la dernière épreuve sur glace de la saison pour Swings. A la mi-avril, il disputera ses premières courses de patinage à roulettes. Début juillet, il participera aux championnats d'Europe au Portugal. Son grand objectif sera les World Games à Wroclaw (Pologne), fin juillet.

La préparation de la saison olympique de patinage commencera probablement un mois plus tard, à Salt Lake City. Ces deux dernières années, Bart Swings (photo archives) s'y était préparé en août et en septembre et y avait trouvé de bonnes conditions de travail. En conséquence, il laissera tomber, pour la troisième année consécutive, les Mondiaux de roller.

Pour rappel, Swings a été plusieurs fois champion du monde en roller de vitesse, et il étudie en outre à l’Université Catholique de Louvain (KU Leuven) pour un diplôme d’ingénieur.