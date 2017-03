Alors que l'Antwerp avait bien entamé la rencontre, samedi soir au stade Schiervelde, Roulers se créait les meilleures occasions par Brouwers (18e et 28e minutes de jeu) et Kehli (29e). C’est cependant l'Antwerp qui ouvrait le score à la demi-heure de jeu. Parti en contre, Hairemans centrait de la gauche, Dierckx (photo) était à la réception. Sa reprise ne laissait aucune chance au gardien Biebauw (0-1, 30e minute).



Roulers se relançait aussitôt. Sur un corner, Schmisser sautait plus haut que tout le monde et envoyait, de la tête, le ballon au fond des filets (1-1, 35e minute). Les Roulariens restaient en ballotage défavorable sur l'ensemble des deux matches, mais pouvaient encore entretenir l'espoir de renverser la situation.