Seppe Smits (photo archives) succède au palmarès à l'Américain Ryan Stassel, absent cette année. Il s'offre à 25 ans un second titre mondial en slopestyle, après celui décroché à Barcelone en 2011. Il compte aussi trois médailles en Big Air: l'argent aux Mondiaux 2009 et 2011 et le bronze aux Mondiaux 2013. Il a également remporté la Coupe du monde de Big Air en 2013.

Troisième Belge présent, Stef Vandeweyer a été éliminé, en se classant 50e (sur 60), avec 18,75 points.

Le slopestyle est une des cinq épreuves olympiques de snowboard. Seppe Smits s'était classé 13e du slopestyle aux Jeux Olympiques d’hiver de Sotchi en 2014.