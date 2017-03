Née le 19 août 1994 (22 ans) à Bruxelles

Coach: Roger Lespagnard

Records personnels en salle:

60m haies: 8.23

Hauteur: 1m96

Poids: 15m35

Longueur: 6m51

800m: 2:21.18

Total: 4.870 points (8.23 - 1m96 - 15m29 - 6m37 et 2:24.44)

Palmarès:

2013: Euro en salle (Göteborg), pentathlon, 6e avec 4.493 points

2013: Mondiaux (Moscou), heptathlon, 14e avec 6.070 points

2013: Euro juniors (Rieti), heptathlon, 1e (or) avec 6.298 pts (RdB)

2014: Mondiaux en salle (Sopot), hauteur, 8e avec 1m90

2014: Euro (Zurich), heptathlon, 3e (bronze) avec 6.423 pts

2015: Euro en salle (Prague), pentathlon, 2e (argent) avec 4.696 pts

2015: Euro espoirs (Tallinn), hauteur, 2e (argent) avec 1m87

2015: Mondiaux (Pékin), heptathlon, 11e avec 6.298 pts

2016: Euro (Amsterdam), hoogspringen, 4e avec 1m93

2016: Jeux Olympiques (Rio de Janeiro), heptathlon, 1e (or) avec 6.810 pts (RdB et MPM)

2017: Euro en salle (Belgrade), pentathlon, 1e (or) avec 4.870 pts