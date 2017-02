Dimitrov était devenu la bête noire du Liégeois, qui n'était jamais parvenu à battre le Bulgare en six confrontations. Mais Goffin a finalement dominé le Bulgare pour la première fois cette semaine à Rotterdam, en quarts de finale (6-4, 1-6, 6-3). Il a ensuite éliminé le Français Pierre-Hugues Herbert (ATP 109), 6-1, 6-3 en demi-finales, ce qui l'assurait d'entrer pour la première fois de sa carrière dans le top 10 mondial.



Le compteur de David Goffin restant bloqué à deux titres, Xavier Malisse demeure donc le joueur belge le plus titré sur le circuit ATP, avec trois titres (Delray Beach 2005 et 2007, Chennai 2007).



Quant à Jo-Wilfried Tsonga (photo), il s'est offert un treizième titre ATP, le dernier depuis Metz en 2015. Le Manceau n'avait plus atteint de finale depuis le tournoi de Vienne, en octobre 2016.