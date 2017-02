Le Hasseltois de 30 ans avait conforté son maillot rouge de leader en s'adjugeant l'étape reine, samedi, au sommet de Green Mountain.



C'est la première fois que Ben Hermans remporte une course à étapes. Il compte désormais huit victoires professionnelles. Avant cette semaine, il avait enlevé la cinquième étape du Tour de Belgique 2010, le Trofeo Inca-Inca 2011, la Flèche brabançonne 2015, la troisième étape du Tour du Yorkshire 2015 et la troisième étape de l'Arctic Race of Norway 2015.



Premier vainqueur belge du Tour d'Oman, Ben Hermans (photo) succède à l'Italien Vincenzo Nibali au palmarès de l'épreuve. "C’est la plus belle victoire de ma carrière", rayonnait le coureur limbourgeois à l’issue de la compétition.