"Au vu de la connaissance actuelle et l'état du dossier Eurostadium Brussels et suite au dépôt du dossier RIE et de la demande de permis de construction et d'environnement, le conseil d'administration de RSC Anderlecht a évalué le dossier. Celui-ci a partagé ses objections sérieuses et sa décision qu'il n'est pas dans l'intérêt du club de participer au présent projet, avec Ghelamco Invest NV. Le club s'abstient de tout autre commentaire", indiquait vendredi soir le RSC Anderlecht.



Le club bruxellois est pressenti pour être le locataire du futur Stade national (Eurostadium) qui doit être construit d'ici 2020 sur le Parking C du Heysel, situé sur le territoire de la commune de Grimbergen.